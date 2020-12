Andernach

Am zweiten Spieltag in der zweiten Bundesliga Süd haben die Fußballerinnen der SG 99 Andernach den 1. FFC Niederkirchen zu Gast auf dem heimischen Rasenplatz (Sonntag, 14 Uhr). Die Pfälzerinnen haben zum Saisonstart beim 1:3 gegen Würzburg wie die SG 99 (1:2 in Ingolstadt) nichts Zählbares eingefahren und stehen ähnlich wie die Bäckermädchen bereits unter Zugzwang. Vor fast genau zwei Jahren gewannen die Bäckermädchen das letzte Heimspiel gegen Niederkirchen knapp mit 3:2, damals noch in der Regionalliga Südwest.