St. Leon-Rot

Später Knock-out für die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach: Bis eine Minute vor dem Ende lagen die Bäckermädchen im Auswärtsspiel gegen die Bundesliga-Reserve der TSG Hoffenheim in Führung, dann kassierten sie in einer turbulenten Schlussphase noch zwei Treffer und verloren das Spiel mit 2:3 (2:1). „Das war die bitterste Niederlage, die wir in den letzten Monaten zu verkraften hatten“, klagte SG-Trainerin Isabelle Stümper, deren Team sich wieder einmal für eine gute Leistung nicht belohnte.