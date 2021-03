Die kickenden Bäckermädchen scheinen gut gerüstet für die Fortsetzung der Zweitligasaison und für das Highlight der Vereinsgeschichte, das Viertelfinalspiel im DFB-Pokal gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt am kommenden Sonntag (15 Uhr, live bei tv.dfb.de). In ihrem letzten Vorbereitungsspiel drehten die Fußballerinnen der SG 99 Andernach gegen den Nord-Zweitligisten Borussia Mönchengladbach einen 0:2-Pausenrückstand und siegten am Ende deutlich mit 5:2.