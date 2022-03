In der Frauen-Fußball Regionalliga Südwest empfängt der SC 13 Bad Neuenahr am Sonntag (14 Uhr) im Mayener Nettetalstadion den TSV Schott Mainz. Die Kurstädterinnen liegen nach dem 1:1 zum Jahresauftakt beim SC Siegelbach weiter auf Tabellenplatz zwei. Die Elf aus der Landeshauptstadt unterlag derweil in der ersten Partie nach der Winterpause dem 1. FFC Niederkirchen mit 1:4 und rutschte auf Platz sieben ab.