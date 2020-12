Ingolstadt

Die Fußballfrauen der SG 99 Andernach mussten sich zum Auftakt der 2. Bundesliga Süd beim FC Ingolstadt 04 in letzter Minute knapp mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. In einer ausgeglichenen Begegnung spielten die Gäste nach der Roten Karte gegen Alina Mailbeck (34.) lange in Überzahl, aber es fehlte vorn an der nötigen Durchschlagskraft.