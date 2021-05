Ausgeglichen präsentiert sich die Bilanz des Fußball-Zweitligisten SG 99 Andernach in diesem Kalenderjahr: Drei Siegen zum Auftakt ließen die Andernacherinnen drei Niederlagen folgen, ehe sie beim Schlusslicht in Niederkirchen wieder gewannen und am vergangenen Sonntag beim 1 FC Saarbrücken die Punkte liegen ließen.