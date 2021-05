Der positive Start in die englische Woche mit dem 3:1-Heimsieg gegen Bayern München II hat bei den Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach die Stimmung deutlich aufgehellt. Im Auswärtsspiel am morgigen Feiertag (15 Uhr) bei der TSG Hoffenheim II, spätestens aber am Sonntag (14 Uhr) zu Hause gegen den voraussichtlichen Absteiger Würzburger Kickers können die Bäckermädchen ihr Punktepolster weiter aufstocken und entscheidende Schritte Richtung rettendes Ufer tun.