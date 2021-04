Am Ende war der Akku leer. Weil zwar der Wille wie gewohnt ungebrochen war, am Ende aber die Kräfte (und ein bisschen Glück) fehlten, kassierten die Fußballerinnen der SG 99 Andernach im fünften Pflichtspiel binnen 14 Tagen mal wieder eine Niederlage. Das 1:2 (1:1) zum Ende der zweiten englischen Woche in Folge gegen die zweite Mannschaft des Pokalfinalisten Eintracht Frankfurt war unglücklich, aber dennoch verdient. Was nicht unbedingt ein Widerspruch sein muss.