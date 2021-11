Rosenheim

4:0 im Spitzenspiel: 1. FFC Montabaur II verteidigt Tabellenführung

Nicht nur die Regionalliga-Mannschaft des 1. FFC Montabaur glänzt dieser Tage als Tabellendritter, auch die in der Bezirksliga Ost noch ungeschlagene Reserve spielt eine äußerst starke Runde. Die Fußballerinnen des FFC II entschieden jetzt in Rosenheim das Spitzenspiel bei der FSG Elkenroth/Gebhardshain mit 4:0 (2:0) für sich und verteidigten so ihre Tabellenführung.