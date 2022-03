Sechs Spiele in Serie blieb die SG 99 Andernach in der 2. Frauen-Bundesliga ohne Niederlage. Nun hat es die Mannschaft mal wieder erwischt. Im Duell mit dem Tabellenvierten 1. FC Nürnberg verloren die Bäckermädchen trotz hoher Ballbesitzquote und permanenter Feldüberlegenheit nach einem Kontertor durch Emma Kusch am Ende ihr Heimspiel mit 0:1 (0:1).