Andere mögen über die Belastungen in einer englischen Woche jammern, die Andernacher Bäckermädchen kommen da erst so richtig in Schwung. Acht Mal sind die Fußballerinnen der SG 99 in ihrer Zweitligahistorie an einem Wochenspieltag angetreten, sieben Mal haben sie gewonnen. Die andere Begegnung endete Unentschieden.