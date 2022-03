Mit dem 1:0 (1:0)-Sieg beim FC Ingolstadt haben sich die Fußballerinnen der SG 99 Andernach an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga gesetzt. Allerdings nur an die der Rückrunde, in der die meisten Teams bisher vier Mal angetreten sind. Drei Siege gab es in diesem Zeitraum nur für die Bäckermädchen und den 1. FC Nürnberg, der den Andernacherinnen am Sonntag die erste Niederlage beigebracht hat.