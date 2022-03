2. Bundesliga: Bäckermädchen spielen noch nicht

Nach dem Corona-Ausbruch bei den Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach waren insgesamt sieben Stammspielerinnen in häuslicher Isolation, aus der sie sich bis heute freitesten könnten.

Zeitlich zu kritisch, deshalb haben sich die Andernacher mit dem FC Ingolstadt geeinigt, das für Samstag (17 Uhr) geplante Auswärtsspiel der Bäckermädchen auf Mittwoch, 23. März, 17 Uhr zu verschieben.

„Das ist superkollegial von den Ingolstädtern“, sagt SG-Geschäftsführer Bodo Heinemann, „sie wollen keinen Wettbewerbsvorteil dieser Art, obwohl sie im Abstiegskampf die Punkte gegen geschwächte Andernacherinnen gut gebrauchen könnten.“

Der DFB hat der Verlegung zugestimmt. So bestreiten die Andernacherinnen ihr nächstes Spiel am kommenden Mittwoch, 16. März, 19 Uhr, zu Hause gegen die SV Elversberg, bevor sie am Sonntag, 20. März, um 14 Uhr den 1. FC Nürnberg erwarten.