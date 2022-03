Andernach

2. Bundesliga: Andernacher Reise nach Ingolstadt soll mit drei Punkten belohnt werden

Für die in der 2. Bundesliga der Frauen spielende SG 99 Andernach geht es in dieser Woche auf Reisen. Denn die Bäckermädchen spielen am Mittwochabend (17 Uhr) beim FC Ingolstadt und am Sonntagvormittag (11 Uhr) beim SV Henstedt-Ulzburg.