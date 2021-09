„Am besten schicken wir die Punkte gleich mit der Post.“ An dieses Zitat von Paul Breitner aus dem Jahr 1982 nach einer der schon obligatorischen Niederlagen der Bayern auf dem Lauterer Betzenberg muss FFC-Trainer Kurt Schaaf sofort denken, wenn er auf das Gastspiel beim 1. FC Riegelsberg blickt. Am Sonntag, 13 Uhr, tritt seine Mannschaft zum sechsten Mal unter Schaafs Regie bei den Saarländerinnen an.