1. FFC Montabaur: Frische Brezeln für drei Punkte – Tradition an Sankt Martin sorgt für gute Stimmung, doch vor dem Worms-Spiel grassiert die Grippewelle

Die Mannschaft des 1. FFC Montabaur hatte allen Grund, mit Freude und Spaß die zurückliegende Trainingswoche zu bestreiten, diente diese doch nicht allein der Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag gegen den VfR Wormatia 08 Worms, das – Stand jetzt – ab 14.30 Uhr auf dem Rasenplatz in Eschelbach stattfinden soll. Und das nicht nur, weil es die Kreisstädterinnen vergangenes Wochenende beim 7:1 gegen Fortuna Göcklingen aus Sicht ihres Trainers Kurt Schaaf „überragend gemacht und souverän gewonnen haben“, sondern auch, weil am Donnerstagabend das alljährliche Sankt-Martin-Training stattfand.