Fußball-Oberliga: Wichtiger 2:1-Heimsieg gegen den FV Engers - Florian Zimmer erzielt sein elftes Saisontor Die Abwehrschlacht des SC Idar hat Erfolg 03.11.2024, 10:28 Uhr

i Florian Zimmer fixiert den Ball und hängt den Engerser Max Schmitten ab. Nach vier Pflichtspielen ohne Tor war der Goalgetter des SC Idar-Oberstein wieder erfolgreich und erzielte seinen elften Saisontreffer. Das zweite SC-Tor beim 2:1-Heimsieg gelang Alex (links). Foto: Joachim Hähn Joachim Hähn

Idar-Oberstein. Am Ende hatte die Abwehrschlacht Erfolg. Der SC Idar-Oberstein bezwang den FV Engers in einem munteren und intensiven Fußball-Oberliga-Spiel 2:1 (2:0) und kletterte auf Rang elf der Tabelle, direkt hinter den einen Zähler besseren Gast.

Beide Trainer waren stolz auf ihre Mannschaften – und das aus gutem Grund. Beide Teams gaben wirklich alles, obwohl sie gerade zweieinhalb Tage alte, wirklich anstrengende Pokalfights in den Knochen hatten. Der FV Engers 120 Minuten plus Elfmeterschießen in Schweich, der SC 90 Minuten gegen Oberliga-Tabellenführer FK Pirmasens, in denen er sehr viel laufen musste.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen