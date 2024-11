Deutsche Enduro-Meisterschaft kehrt zurück

Kempenich. Die Internationale Deutsche Enduro-Meisterschaft (DEM) kehrt nach fast drei Jahrzehnten nach Kempenich zurück. Und so ist die Mittelrheinische ADAC Geländefahrt, die am Sonntag zum 72. Mal stattfindet, auch der nationale Höhepunkt einer langen Enduro-Saison. Der bislang letzte DEM-Finallauf hatte hier 1996 stattgefunden, die Meisterschaft gastierte zuletzt 1997 in der Vulkaneifel. Obwohl dieses Ereignis zu den ältesten Enduro-Veranstaltungen Deutschlands gehört, hat die „Mittelrheinische“ bei Fahrern und Fans nicht an Attraktivität verloren. Viele Jahre hatten sich der MSC Kempenich und der ADAC Mittelrhein um die Rückkehr der DEM nach Kempenich bemüht.