Detrois-Elf fordert spielstarke Kosovaren auf Asche

Rhein-Lahn. Während die im Tabellenkeller wegweisende Partie zwischen dem TuS Singhofen und dem TuS KK auf Mittwoch, 6. November, verlegt worden ist, könnte der TuS Holzhausen mit einem Heimsieg gegen den Vordermann TuS Gückingen einen Satz nach oben machen. Bereits am Freitagabend will der SV Diez-Freiendiez nach mageren Wochen gegen die Sportfreunde Bad Ems zurück in die Erfolgsspur finden.