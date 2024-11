Oberliga: FC Karbach gewinnt nach sieben Spielen mal wieder - 3:0 gegen TuS Mechtersheim - Starke linke Flügelzange Denguezlis Doppelpack ebnet früh den Weg 20.10.2024, 10:59 Uhr

i Der FC Karbach (in Blau, von links mit Tim Puttkammer und Selim Denguezli) brachte den TuS Mechtersheim um Dennis Arnst zu Fall und feierte nach sieben sieglosen Spielen endlich wieder einen Dreier. Kapitän Denguezli schnürte beim 3:0-Heimerfolg früh einen Doppelpack (10., 21.), Torjäger Max Wilschrey besorgte per Foulelfmeter den Endstand nach 63 Minuten. Karbach rückte in der Tabelle auf Rang acht vor. Foto: hjs-Foto Hermann-Josef Stoffel. Hermann-Josef Stoffel

Karbach. Der FC Karbach hat nach sieben Spielen und seit dem 31. August (2:1 gegen Ludwigshafen) mal wieder eine Partie in der Fußball-Oberliga gewonnen: Die Vorderhunsrücker schlugen auf dem Quintinsberg-Kunstrasen vor 290 Zuschauern den neuen Tabellenletzten TuS Mechtersheim mit 3:0 (2:0). Mit 16 Punkten aus 13 Partien sind die Karbacher als Achter in die obere Tabellenhälfte zurückgekehrt.

Die Erleichterung nach dem Ende der Sieglos-Serie war bei den Karbachern zu spüren. „Sieben Spiele ohne Sieg, das war eine lange Zeit, der Dreier war unheimlich wichtig“, sagte Doppeltorschütze Selim Denguezli: „Obwohl man uns das in den vergangenen Wochen nicht so angemerkt hat, weil die Leistungen bis auf das 0:1 gegen Herxheim eigentlich immer okay gewesen sind.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen