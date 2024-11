Den Guardians gehen die Spieler aus

Koblenz. Nach dem kämpferischen Arbeitssieg der EPG Guardians Koblenz über Pro A-Vorjahresmeister Karlsruhe hieß es in dieser Woche in erster Linie die Wunden lecken. Vor dem schweren Auswärtsspiel bei Top-Team Eisbären Bremerhaven am Sonntag (15 Uhr) ist die Personallage prekär, einem Verlegungswunsch der Guardians wurde nicht entsprochen.