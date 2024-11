Rheinlandliga: Koblenzer feiern ein ungefährdetes 4:0 gegen Schlusslicht Malberg Cosmos: Ed-Daoudi trifft doppelt Helmut Rosbach 20.10.2024, 13:56 Uhr

i Sein Doppelpack ebnete dem FC Cosmos den Weg zum 4:0 gegen Schlusslicht Malberg: Ayman Ed-Daoudi (am Ball). Foto: Didi Mühlen Didi Mühlen

Höhr-Grenzhausen. Wieder einmal musste der FC Cosmos Koblenz den Austragungsort für ein Heimspiel in der Rheinlandliga wechseln. So empfing die Elf von Trainer Yusuf Emre Kasal diesmal den derzeitigen Tabellenletzten, die SG Malberg, auf dem Rasenplatz im Sportpark „Am Flürchen“ in Höhr-Grenzhausen. Der Umzug war kein Nachteil für die „Heimelf“, sie fuhr mit einem verdienten 4:0 (1:0)-Sieg an den Rhein zurück.

„Es ist für uns nicht immer ganz einfach, sich in den Heimspielen des öfteren auf einen neuen Platz einzustellen, aber meine Mannschaft hat das heute sehr gut gemacht“, war der Cosmos-Coach nach der Partie sehr zufrieden. Beide Teams gingen von Beginn an beherzt zur Sache, doch schon in der Anfangsphase deutete sich eine leichte Überlegenheit des FC Cosmos an.

