10,5 Kilometer: Clarissa Gilles bei den Frauen vorn - Thomas Schneider dominiert Männerfeld - Manuel Becker vor Louis Meirich über 6,3 Kilometer Beim Löwenlauf: Für die Siegerehrung in Hachenburg muss der Umzug warten 20.10.2024, 16:10 Uhr

i Clarissa Gilles war nach 10,5 Kilometern als erste Frau im Ziel. Marco Rosbach

Hachenburg. Sicher fühlte sich Clarissa Gilles auch Minuten nach ihrem Zieleinlauf nicht. War sie beim 38. Hachenburger Löwenlauf nun die zweite oder doch die erste Frau auf der 10,5-Kilometer-Distanz? „Habe ich echt gewonnen?“, fragte die Ausdauersportlerin des TV Jahn Eitelborn, der noch die Worte „hier kommt auch schon die zweite Frau“ in den Ohren lag.

Dieser Satz hatte sich aber keineswegs auf die 32-Jährige bezogen, sondern auf Katharina Klees (TV Rennerod), die unmittelbar nach ihr die Ziellinie überquerte. Die Ergebnisliste lieferte später Schwarz auf Weiß Klarheit: In 48:33 Minuten lag Gilles letztlich deutlich vorn, Klees folgte in 48:44 aber unmittelbar dahinter, was die Moderatoren mit ihrem Satz ausdrücken wollten.

