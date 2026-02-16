Mit Start- und Bahnrekord untermauert Johannes Lochner seinen Anspruch auf Olympia-Gold. Für Mitfavorit Francesco Friedrich läuft es zum Auftakt nicht so gut.

Cortina d'Ampezzo (dpa) – Johannes Lochner ist mit einer deutlichen Kampfansage an seinen Dauerrivalen Francesco Friedrich ins olympische Zweierbob-Rennen gestartet. Mit Start- und Bahnrekord nahm der Berchtesgadener mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer dem Mitfavoriten Friedrich 0,48 Sekunden ab – eine Welt im Bobsport. Auch das dritte deutsche Duo Adam Ammour und Alexander Schaller war vier Hundertstelsekunden schneller als Friedrich, der mit Alexander Schüller fuhr.

Lochner setzt Dominanz aus dem Weltcup fort

Der Weltcup-Gesamtsieger Lochner, der mit Fleischhauer sechs von sieben Rennen in diesem Winter gewann und nur in Sigulda mit Friedrichs Ex-Anschieber Thorsten Margis Zweiter hinter dem Rekordweltmeister wurde, zeigte seine ganze Klasse an den Lenkseilen. Der 35-Jährige leistete sich fast keinen Fehler. 2023 in St. Moritz konnte das Duo erstmals gegen den Sachsen bei einer WM gewinnen.

Der viermalige Olympiasieger Friedrich aus Pirna war am Start eine Hundertstelsekunde langsamer. Zudem unterliefen ihm einige Patzer im Cortina Sliding Centre. Auch das Material kam wie zuletzt im Weltcup nicht auf Spitzen-Tempo.

Lochner und Friedrich «duckifiziert»

Das Dauer-Duell der beiden Weltklassepiloten wurde sogar im Micky-Maus-Magazin «duckifiziert». In der Story «Rivalen der Bobbahn» sind Lochner und Friedrich als Comicfiguren im Eiskanal unterwegs, um Donald Duck zu retten. «Sie verkörpern Leidenschaft sowie Ehrgeiz und haben beide Humor», hieß es in einer Pressemitteilung des Verlags.