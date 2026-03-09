Ein Fahrfehler kostet Anna-Lena Forster die Chance auf ihre zweite Medaille bei den Winter-Paralympics in Italien. Im Super-G scheidet sie aus.

Cortina d'Ampezzo (dpa) – Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster ist bei der Entscheidung im Super-G nicht ins Ziel gekommen. Zwei Tage nach Gold in der Abfahrt erwischte die 30-Jährige auf der Tofana-Piste von Cortina d'Ampezzo einen zu weiten Sprung, verpasste ein Tor und schied aus. «Ich war überrascht über den weiten Sprung. Wenn ich nicht so weit gesprungen wäre, hätte die Linie gut gepasst. Mit dem weiten Sprung hatte ich keine Chance mehr, das nächste Tor noch zu kriegen», sagte die Monoskifahrerin zu ihrem Missgeschick.

An diesem Dienstag hat Forster die nächste Chance auf eine Medaille in der Super-Kombination. «Ich muss die Kuppe nochmal analysieren für morgen und gehen wir es einfach neu an», erklärte sie. In der Super-Kombination werden Super-G und Slalom gefahren.