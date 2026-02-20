Noch vor dem Finale erwischt es Seunghun Lee, der nicht am Finale teilnehmen kann. Es ist nicht der erste heftige Sturz in der Halfpipe.

Livigno (dpa) – Ski-Freestyler Seunghun Lee aus Südkorea ist vor der Entscheidung des olympischen Halfpipe-Wettbewerbs gestürzt und verpasst daher das Finale. Der 20-Jährige verlor beim Aufwärmen in der Röhre die Kontrolle und musste anschließend behandelt werden. Beim Abtransport hielt er sich die Hände vor das Gesicht. Details zum Gesundheitszustand gibt es bislang nicht.

Bereits in der Qualifikation war es zu einem heftigen Sturz gekommen. Der Neuseeländer Finley Melville Ives stürzte bei der Landung nach einem Trick heftig und schlug dabei mit dem Kopf auf. Sein Trainer gab später Entwarnung. «Ihm geht es okay. Er war k.-o., er ist jetzt bei Bewusstsein und spricht. Er wird komplett durchgecheckt», sagte Tom Willmott. «Er wird wieder zurückkommen, er ist ein Kämpfer.»