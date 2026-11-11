Nach WM-Gold und Olympia-Bronze in der vergangenen Saison ist die Erwartungshaltung an Minerva Hase und Nikita Volodin hoch. Doch die Paarlauf-Weltmeister wollen die neue Saison entspannt angehen.

Everett (dpa) – Minerva Hase und Nikita Volodin zelebrierten den schwierigen dreifachen Wurfflip im Training auf einem Instagram-Video schon wieder in Weltklasse-Manier. Unbeschwert und locker – so wollen die Paarlauf-Weltmeister am Wochenende auch ihre Saison eröffnen.

«Wir wollen mal ein bisschen entspannter starten, wir wollen Wettkampf für Wettkampf nehmen. Natürlich ist es schon unser Ziel, trotzdem wettkampffähig zu sein und auch bereit für die Konkurrenz zu sein», sagt Hase.

Das deutsche Eiskunstlauf-Duo steht beim Grand Prix in Everett im Bundesstaat Washington im Nordwesten der USA nach monatelanger Pause vor der Rückkehr aufs Wettkampf-Eis. Das Kurzprogramm steigt am Samstagmorgen deutscher Zeit (5.50 Uhr), die Kür am Sonntag (5.34 Uhr).

Das große Ziel ist Olympia 2030

Ihren letzten sportlichen Auftritt hatten Hase/Volodin im März in Prag, als sie eine starke Saison mit Gold bei den WM nach zuvor EM-Silber und Olympia-Bronze gekrönt hatten. Im Mai gaben die beiden dann bekannt, ihre gemeinsame Laufbahn bis zu den Olympischen Spielen 2030 in Frankreich fortsetzen zu wollen.

Das Duo habe sich bewusst entschieden, nicht mit «demselben Druck» weiterzulaufen wie in der vergangenen Saison, sagt Hase. «Man hat jetzt vier Jahre Zeit – und es ist eine lange Zeit. Da muss man wieder genau gucken, dass man seine Kräfte gut einteilt.»

Hase/Volodin sind die «Gejagten»

Angesichts der vielen Erfolge in den vergangenen Jahren stehen Hase/Volodin im Rampenlicht. Die beiden 27-Jährigen seien nach dem WM-Titel und dem Karriereende der japanischen Olympiasieger Riku Miura/Ryuichi Kihara dieses Mal «die Gejagten», äußert Trainer Knut Schubert, fügt aber hinzu: «Da bildet sich ja wieder eine neue Jagdgesellschaft.»

Der absoluten Topkonkurrenz gehen die beiden bei ihrem ersten Wettkampf noch aus dem Weg. Die Olympia- und WM-Zweiten Anastasia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien nehmen wie auch die kanadischen WM-Dritten Lia Pereira/Trennt Michaud zunächst an anderen Grand-Prix-Wettbewerben teil. Und auch ein russisches Paar ist in den USA nicht dabei.

Bei der EM im schweizerischen Lausanne Ende Januar und spätestens im März bei der WM in Tampere in Finnland bekommen es Hase/Volodin mit Weltklasse-Paaren zu tun – und auch mit einem russischen Duo.

Russen dürfen trotz Kriegs wieder starten

Denn trotz des seit Februar 2022 andauernden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine dürfen russische Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer unter neutralem Status – also ohne staatliche Symbole wie Nationalflaggen, Nationalkleidung und Nationalhymnen – bei internationalen Wettbewerben wieder starten.

Voraussetzung ist, dass die Athletinnen und Athleten «zu keinem Zeitpunkt seit Februar 2022 diesen Krieg aktiv und öffentlich unterstützt haben», hatte die Internationale Eislaufunion (ISU) im Sommer erklärt. Der Weltverband hob das seit Februar 2022 bestehende Startverbot auf.

Hase und Volodin, der in Russland geboren wurde und erst im vergangenen Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt, zeigen sich von der Rückkehr der russischen Sportlerinnen und Sportler erst einmal unbeeindruckt. «Wir werden gegen die Paare laufen, die dort sind. Das wird unabhängig davon gesehen, aus welchem Land, aus welchem Gebiet sie kommen», so Hase.

Hase/Volodin wollen «topfit sein für die Höhepunkte»

Konkrete Ziele für die EM oder WM habe sich das Paar für die neue Saison nicht gesetzt, sagt die Berlinerin. «Wir wollen die ganzen Höhepunkte laufen und natürlich topfit sein für die Höhepunkte.»

Wobei – ein konkretes Ziel gibt es dann doch noch: Hase/Volodin wollen wieder den dreifachen Wurfflip präsentieren. Und zwar nicht nur im Training, sondern nach langer Zeit auch mal wieder im Wettkampf. «Gerüchten zufolge könnte der Wurfflip bald wieder auf das Wettkampf-Eis zurückkehren», erklärt Hase auf Instagram.