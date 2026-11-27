Bei den Winterspielen wurde der ukrainische Skeletoni Heraskewytsch wegen seines Helmes ausgeschlossen. Nun gibt der Weltverband Richtlinien im Weltcup vor.

Altenberg (dpa) – Der ukrainische Skeletonpilot Wladislaw Heraskewytsch hat beim Weltcup-Auftakt in Altenberg erneut für sportpolitische Diskussionen gesorgt. Das vom Weltverband IBSF ausgesprochene Verbot einer neuerlichen politischen Botschaft überschattete auch den Sieg von Felix Keisinger aus Königssee. Schon bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina d'Ampezzo hatte die Disqualifikation von Heraskewytsch für Aufsehen gesorgt, nachdem er einen vom IOC untersagten Helm mit Bildern von rund 20 getöteten ukrainischen Athletinnen und Athleten getragen hatte.

Parallel zum Saisonauftakt in Altenberg setzte sich Heraskewytsch wie viele in seiner Heimat für die Verteidiger des Stahlwerks Azovstal in der Stadt Mariupol ein. Beim Europacup in Lillehammer wollten die ukrainischen Junioren mit der Aufschrift «Free Azov» auf ihre Skeletons starten. Die Botschaft musste kurzerhand entfernt werden. Der Weltverband reagierte.

Was ist der Hintergrund?

Er untersagte dem ukrainischen Verband den Schriftzug «Free Azov» während der Trainings- und Wettkampffahrten. «Der Schriftzug nimmt Bezug auf eine spezifische militärische Einheit, die an einem andauernden bewaffneten Konflikt beteiligt ist», teilte der Weltverband auf dpa-Anfrage mit.

Die Forderung «Free Azov» bezieht sich auf die Verteidiger des Stahlwerks Azovstal. Nach wochenlanger russischer Belagerung streckten etwa 2.500 ukrainische Soldaten im Mai 2022 auf Befehl die Waffen und gingen in Kriegsgefangenschaft. Viele von ihnen sind immer noch in Russland gefangen. Bei Kundgebungen in ukrainischen Städten wird gefordert, dass Kiew sich bei Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch für diese Männer einsetzt.

Verbandschefin: «Zur politischen Neutralität verpflichtet»

«Als internationaler Sportverband haben wir uns gemäß unseren Statuten zur politischen Neutralität verpflichtet. Diese dann auch vor Ort bei IBSF-Veranstaltungen, im sogenannten Field of Play, umzusetzen, ist unsere Aufgabe. Persönlich wünsche ich mir, dass die sportliche Leistung unserer Athleten im Fokus steht und entsprechend anerkannt wird», sagte IBSF-Präsidentin Heike Größwang der Deutschen Presse-Agentur.

Heraskewytsch trug im ersten Saisonrennen als sichtbaren Protest gegen den russischen Angriffskrieg auf seine Heimat einen speziell gestalteten Helm und Rennanzug. Sie sollen eine vom Krieg veränderte und gezeichnete Heimat sichtbar machen, erläuterte er auf seinem Instagram-Profil.

In Altenberg verpasste der Ukrainer als 26. im ersten Lauf das Finale der besten 20 Starter. Hinter Keisinger (WSV Königssee) und dem Österreicher Samuel Maier kam der Berchtesgadener Lukas Nydegger auf Rang drei. Der Olympia-Zweite Axel Jungk (Dresdner SC) wurde Vierter.