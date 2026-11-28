Minerva Hase und Nikita Volodin sind beim Grand Prix in Tokio nicht zu schlagen. Auch in der Kür zeigt das deutsche Traumduo eine Weltklasse-Leistung.

Tokio (dpa) – Die Eiskunstlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin haben ihre Erfolgsserie mit einem souveränen Sieg beim Grand Prix in Japan verlängert. Die beiden 27-Jährigen setzten sich in Tokio nach einer herausragenden Kür mit 213,08 Zählern vor den Japanern Yuna Nagaoka und Sumitada Moriguchi (195,69 Punkte) durch. Dritte wurden Karina Akopowa und Nikita Rachmanin aus Armenien (178,39 Punkte).

Hase: «Wir hatten viel Spaß»

«Wir hatten viel Spaß und das Publikum war großartig», sagte Hase. Mit dem Erfolg qualifizierten sich die beiden auch für das Finale der besten sechs Paarlauf-Duos dieser Grand-Prix-Saison in zwei Wochen in China. «Wir wollen dort sauber und ohne Fehler laufen. So wie wir es auch hier getan haben. Und wir wollen unser Maximum zeigen und jeden Moment genießen», sagte Volodin über die Ziele beim Grand-Prix-Finale.

Schon nach einem fehlerfreien Kurzprogramm hatten Hase/Volodin mit mehr als fünf Punkten in Führung gelegen. Auch in der Kür bot das deutsche Vorzeige-Paar eine Weltklasse-Leistung ohne größeren Patzer bei den schwierigen Wurfelementen und baute so den Vorsprung auf Nagaoka und Moriguchi noch einmal deutlich aus.

Zwei deutsche Duos beim Grand-Prix-Finale

Die absolute Topkonkurrenz fehlte allerdings wie schon beim Triumph der Olympia-Dritten vor zwei Wochen beim Grand Prix in den USA. Beim Grand-Prix-Finale in zwei Wochen ändert sich das.

Dann zählen auch Annika Hocke und Robert Kunkel zur Konkurrenz von Hase/Volodin. Das zweite deutsche Toppaar hatte sich durch den überraschenden Grand-Prix-Erfolg in Finnland vor einer Woche das Finalticket gesichert.