Der Weltverband hat die Anzahl der Skisprung-Anzüge begrenzt, die ein Athlet pro Winter verwenden darf. Ein deutscher Springer äußert sich dazu.

Lillehammer (dpa) – Nicht erst seit dem Skandal um manipulierte Wettkampf-Anzüge bei der Weltmeisterschaft 2025 in Norwegen gibt es im Skispringen immer wieder Diskussionen um das Material. Skier oder die Wettkampfkleidung können über Sieg oder Niederlage mit entscheiden. Auch für diese Weltcup-Saison, die an diesem Freitag in Lillehammer beginnt (16.00 Uhr/ZDF-Mediathek und Eurosport), hat der Weltverband Fis die Regeln angepasst.

Die Springerinnen und Springer müssen mit einer stark begrenzten Anzahl von Sprunganzügen auskommen. In diesem Winter können insgesamt nur vier Anzüge für die Wettbewerbe registriert werden. Zwei konnte man bereits im Sommer anmelden. Pro Wochenende dürfen nur zwei Anzüge eingesetzt werden, pro Tag ist nur einer erlaubt.

Hoffmann: Nimmt «ein bisschen die Dynamik raus»

Die Neuerung könnte kleineren Sprung-Nationen zugutekommen, die nicht so viel Geld und Personal für Entwicklung und nicht so ein großes Know-How haben. Die Top-Nationen, zu denen auch Deutschland zählt, können nun nicht mehr so viele verschiedene Anzüge im Wettkampf testen wie bislang.

«Es bremst. In gewisser Weise nimmt es ein bisschen die Dynamik raus, dass wieder neu gebaut wird», sagte Weltcup-Springer Felix Hoffmann. «Grundsätzlich halten die Anzüge so lange, dass wir damit über die Saison kommen.» Weiterentwicklungen während des Winters werden nun schwieriger. «Wenn wir im Sommer gut gearbeitet haben, haben wir Glück. Sonst wird es schwer, noch nachzuziehen», fasst es Hoffmann zusammen.