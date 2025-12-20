Wellinger und Geiger kehren zur Vierschanzentournee zurück

Aktuell pausieren die Ex-Weltmeister Andreas Wellinger und Karl Geiger. Zum ersten Saisonhöhepunkt sind die beiden Skispringer aber wieder Teil des deutschen Teams.

Engelberg (dpa) – Die beiden formschwachen deutschen Skispringer Andreas Wellinger und Karl Geiger werden zur Vierschanzentournee ins deutsche Aufgebot zurückkehren. Dies sagte Bundestrainer Stefan Horngacher bei einer Medienrunde in Engelberg.

«Das kann ich jetzt schon sagen: Die sind definitiv in Oberstdorf dabei. Ich nehme sie mit Sicherheit mit, weil es meine beiden besten Springer der letzten Jahre sind», sagte Horngacher über Wellinger (30) und Geiger (32). Beide spielen im laufenden Weltcup-Winter bislang keine große Rolle und sind vor der Tournee-Generalprobe in der Schweiz aus dem A-Team genommen worden.

Horngacher lobt Einstellung des Duos

«Wir haben in Oberstdorf die nationale Gruppe und haben neun Plätze zur Verfügung. Da ist für die beiden sicher ein Platz frei», sagte Horngacher. Am Wochenende trainiert das Duo gemeinsam im slowenischen Planica. Es folgt eine weitere Einheit am Montag auf der Olympia-Anlage in Predazzo.

«An der Einstellung liegt es bei ihnen sicher nicht», sagte Horngacher, der sich in seinem letzten Winter als Bundestrainer befindet. Was die Tournee angeht, dämpfte der Bundestrainer für das Duo allerdings die Erwartungen. Es gehe darum, mit Blick Richtung Flug-WM in Oberstdorf im Januar und Olympia in Italien im Februar wieder in Form zu kommen.