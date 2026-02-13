Jana Fischer scheidet durch ein Fotofinish im Viertelfinale aus. Am Sonntag haben sie und Leon Ulbricht im Mixed-Teamwettbewerb noch eine Chance auf Edelmetall.

Livigno (dpa) – Snowboardcross-Fahrerin Jana Fischer haben nur Zentimeter gefehlt, um das Halbfinale der Olympischen Winterspiele in Italien zu erreichen. Die 26-Jährige wurde in ihrem Lauf Dritte und verpasste im Fotofinish das Weiterkommen. Im Zielbereich schlug sie sich enttäuscht mit der flachen Hand auf den Helm.

Fischer war mit dem zehnten Platz in der Qualifikation in den Tag gestartet. Im Achtelfinale war sie als Zweite in die nächste Runde gekommen, ehe sie gegenüber der Französin Lea Casta und Pia Zerkhold aus Österreich das Nachsehen hatte.

Fischer hat aber am Sonntag (ab 13.45 Uhr) noch die Möglichkeit auf eine Medaille. Zusammen mit Leon Ulbricht startet sie im Mixed-Teamwettbewerb.