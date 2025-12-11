Verband lässt gleichgeschlechtliche Eistanz-Paare zu

Der britische Eiskunstlaufverband öffnet seine Wettbewerbe für gleichgeschlechtliche Eistanz-Paare. Damit will die Organisation ein Zeichen setzen.

Sheffield (dpa) – Ab der Saison 2026/2027 dürfen gleichgeschlechtliche Eistanz-Paare an Wettbewerben des britischen Eiskunstlaufverbands teilnehmen. Die Regelung gilt für alle Veranstaltungen einschließlich der nationalen Meisterschaften, wie der Verband mitteilte.

Die neue Regel spiegele das Engagement wider, Eislaufen inklusiv und für alle zugänglich zu machen, erklärte der Verband.

In Kanada schon seit 2023 möglich

Großbritannien ist nicht das erste Land, in dem gleichgeschlechtliche Paare an Wettbewerben teilnehmen dürfen. In Kanada dürfen im Paarlauf und im Eistanz schon seit 2023 gleichgeschlechtliche Paare bei nationalen Events an den Start gehen.

Bei Wettbewerben der Internationalen Eislauf-Union (ISU) ist die Teilnahme von gleichgeschlechtlichen Paaren nicht erlaubt.