US-Rapper Snoop Dogg bei Winterspielen als US-Ehrencoach

Mit seiner unnachahmlichen Art und einer Prise Humor berichtet Snoop Dogg von Olympia in Paris. Nun soll er auch bei den Winterspielen 2026 für Quote sorgen - und das US-Team zu Medaillen führen.

Berlin (dpa) – US-Rapper Snoop Dogg soll Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin & Co. bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo zu Medaillen führen. Das Olympische & Paralympische Komitee der USA hat ihn offiziell zu «Coach Snoop» gemacht. Er wird die Athleten als erster Ehrentrainer der Geschichte begleiten und seinen Charme als Motivator spielen lassen.

«Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass ich dem Team Behind the Team des United States Olympic & Paralympic Committee beigetreten bin und Team USA in allen Momenten auf und neben dem Spielfeld unterstütze», so der Musiker zu seinem neuesten Projekt.

Auch bei NBC im Einsatz

Schon länger war klar, dass er erneut als Korrespondent von Olympischen Spielen berichten wird. Nach seiner vielfach gelobten Premiere bei den Sommerspielen im vergangenen Jahr in Paris wird der 54 Jahre alte Musiker auch bei den Winterspielen im kommenden Februar in Italien im Einsatz sein, wie der US-Sender NBC unlängst mitteilte.

Snoop Dogg soll mit seiner einzigartigen und humorvollen Art erneut Wettkämpfe kommentieren, an Veranstaltungen teilnehmen und gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten vor Ort für Stimmung sorgen. Die Olympischen Spiele beginnen am 6. Februar mit der Eröffnungsfeier und enden am 22. Februar.

Zeitung: Snoop Dogg ist «Stimme des Volkes»

Snoop Dogg, seit Juli Miteigentümer des walisischen Fußball-Zweitligisten Swansea City, hatte mit seinen Auftritten in der französischen Hauptstadt nicht nur die Fans begeistert. Die «New York Times» hatte ihn als «NBCs neue Stimme des Volkes» betitelt. Für sein Debüt als TV-Experte und Sportkommentator erhielt Snoop Dogg zusammen mit Martha Stewart sogar einen Emmy, den bedeutendsten Fernsehpreis der Welt.

Bereits 2021 war Snoop Dogg als Olympia-Berichterstatter im Einsatz, damals allerdings noch aus dem Studio in den USA heraus und nicht vor Ort.