Annika Hocke und Robert Kunkel stehen häufig im Schatten der Paarlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin. Beim Grand Prix in Finnland ist das anders.

Helsinki (dpa) – Das deutsche Paarlauf-Duo Annika Hocke und Robert Kunkel hat beim Grand Prix in Helsinki für eine Überraschung gesorgt. Die beiden siegten in der finnischen Hauptstadt mit 196,40 Zählern und feierten damit einen ihrer größten Karriereerfolge. Hocke/Kunkel setzten sich in Abwesenheit der Eiskunstlauf-Weltmeister Minerva Hase und Nikita Volodin knapp vor den WM-Dritten Lia Pereira und Trennt Michaud aus Kanada (195,28 Punkte) sowie Audrey Shin und Spencer Akira Howe aus den USA (193,18 Punkte) durch.

«Wir haben das nicht erwartet. Es ist einfach nur wunderbar. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll», sagte Hocke nach dem Coup. Das Ergebnis sei einfach «unglaublich», fügte Kunkel an. Die beiden präsentierten in Finnland auch wieder ihren spektakulären «Headbanger». Kunkel hält seine Partnerin dabei an einem Bein und schleudert sie in schnellen Kreis- und Wellenbewegungen, so dass Hockes Kopf immer wieder nur wenige Zentimeter über dem Eis schwingt.

Nach Kurzprogramm noch auf Platz zwei

Nach dem Kurzprogramm hatten Hocke/Kunkel trotz einer nahezu perfekten Vorstellung noch hinter Pereira/Michaud auf Rang zwei gelegen. Das in Berlin trainierende Duo steigerte seine persönliche Bestleistung von vor mehr als vier Jahren von 69,13 Zähler auf 72,63 Punkte. Auch in der Kür zeigte das deutsche Paar eine Weltklasse-Leistung und überholte die Kanadier noch.

Hocke/Kunkel hatten 2023 Bronze bei den Europameisterschaften gewonnen, wurden danach aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In den vergangenen Jahren standen die beiden in Deutschland auch im Schatten der Olympia-Dritten Hase/Volodin.

Russen in Finnland nicht dabei

Vor dem Grand Prix in Helsinki hatte es Wirbel um die russischen Athletinnen und Athleten gegeben. Ihnen wurde die Einreise durch die finnische Regierung verweigert. Drei russische Paarlauf-Duos, die für den Wettbewerb in Finnland gemeldet waren, konnten damit nicht teilnehmen.

Die prestigeträchtige Grand-Prix-Serie ist die höchste internationale Veranstaltungsreihe im Eiskunstlauf. Die Saisonhöhepunkte steigen Ende Januar bei der EM in Lausanne in der Schweiz und im März bei der WM in Tampere in Finnland.