Cortina d'Ampezzo (dpa) – Kurzzeitig war der Gold-Coup in Gefahr und die deutschen Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt bangten mit ihrem Team um ihre Teilnahme an der Staffel. «Die Rumänen waren als erster Starter ja schon fertig. Und plötzlich hatte einer die Klinke an der Tür zum Starthaus in der Hand, sie war rausgefallen. Da dachten wir 20 Sekunden lang, wie kommen wir jetzt pünktlich zum Start», berichtete Doppelsitzer Wendl.

Doch der Rumäne nahm schnell Kontakt zu einem Trainer auf und löste das Malheur mit der herausgefallenen Klinke, in dem die Tür von Außen geöffnet wurde. So schafften es die Deutschen rechtzeitig zum Start und beendeten die olympischen Rodelwettbewerbe im Cortina Sliding Centre mit der dritten Goldmedaille bei den Winterspielen.