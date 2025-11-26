Trotz Wolken: Olympisches Feuer für Italien brennt

Athen/Olympia (dpa) – Mit der Entzündung der Olympischen Flamme hat der Fackellauf zu den Winterspielen 2026 von Mailand und Cortina d'Ampezzo begonnen. Wegen Bewölkung war das Feuer in der antiken Stätte in Olympia auf der griechischen Halbinsel Peloponnes bereits zwei Tage zuvor auf traditionelle Weise mit Hilfe eines Parabolspiegels und der Sonnenstrahlen entflammt worden. Die Zeremonie selbst zur Übergabe der Fackel fand heute im archäologischen Museum von Olympia statt, wie das griechische Fernsehen zeigte.

«Kritischer Punkt in unserer Geschichte»

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry, seit März dieses Jahres erste Frau an der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees, war bei ihrer Ansprache zu Tränen gerührt. «Diese Spiele kommen an einem kritischen Punkt in unserer Geschichte», sagte sie. «In der geteilten Welt, in der wir heute leben, nehmen sie wirklich einen symbolischen Platz ein. Es ist unsere Pflicht und Verantwortung, sicherzustellen, dass die Athleten aus aller Welt friedlich zusammenkommen können und die Träume und Hoffnungen derer inspirieren, die überall auf der Welt zuschauen. Das ist der wahre olympische Geist.»

Anschließend zeigten Videoaufnahmen von vor zwei Tagen die Hohepriesterin der Zeremonie, die griechische Schauspielerin Mary Mina auf dem Gelände der antiken Stätte. Sie sprach die traditionellen Worte der Bitte an den Sonnengott Apollon, bevor sie die Fackel entzündete. Beim Festakt im Museum wurde das Feuer dann an den ersten Läufer des Fackellaufs, den griechischen Ruderer Petros Gaidatzis, übergeben.

Tausende Fackelläufer in Italien

In den kommenden Tagen wird die Flamme durch zahlreiche Orte Griechenlands getragen. Am 4. Dezember wird das Feuer dann im historischen Panathinaikon-Stadion – dem Austragungsort der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 in Athen – an die Organisatoren der Winterspiele von Mailand und Cortina übergeben. In Italien ist ebenfalls ein umfangreicher Fackellauf geplant. Tausende Trägerinnen und Träger sollen das Symbol der Spiele durch verschiedene Regionen des Landes begleiten, bevor die Winterspiele am 6. Februar 2026 feierlich eröffnet werden.