Traum-Comeback: Snowboarderin Hofmeister siegt in Scuol

Ramona Hofmeister ist nach langer Zwangspause zurück - und wie. Die viermalige Gesamtweltcupgewinnerin fährt in der Schweiz auf Anhieb zum Sieg. Damit knackt sie auch die nationale Olympia-Norm.

Scuol (dpa) – Deutschlands Top-Snowboarderin Ramona Hofmeister ist mit einem Sensationssieg in den Weltcup zurückgekehrt. Die Oberbayerin gewann bei ihrem Comeback nach dreieinhalbmonatiger Verletzungspause den Parallel-Riesenslalom im schweizerischen Scuol. Im Finale besiegte sie die Italienerin Elisa Caffont. Hofmeisters Teamkollegin Melanie Hochreiter wurde Dritte.

Sie könne es noch gar nicht realisieren, sagte Hofmeister kurz nach ihrem Triumph. Sie sei «so, so happy», meinte die 29-Jährige. Das Ganze sei doch «verrückt». Direkt nach der Zieleinfahrt hatte sich Hofmeister in den Schnee plumpsen lassen und ungläubig die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. «Oh Gott!», hatte sie vor Freude gerufen.

Schwere Verletzung Ende September

Hinter der viermaligen Gesamtweltcupsiegerin liegt eine lange Leidenszeit. Bei einem Trainingssturz in Zermatt hatte sie Ende September eine Sprunggelenkfraktur erlitten. Seitdem hatte sie aussetzen müssen.

Mit ihrem überraschenden Comeback-Sieg in Scuol erfüllte Hofmeister auch die nationale Qualifikationsnorm für die Olympischen Winterspiele im Februar. Die mit Abstand beste deutsche Snowboarderin der vergangenen Jahre wäre sicher auch so für das Saisonhighlight in Italien nominiert worden. So aber blickt sie ihren dritten Spielen nach 2018 und 2022 noch optimistischer entgegen.