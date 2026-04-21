Simon Ammann zählt zu den bekanntesten Skispringern. Die Erfolge des viermaligen Olympiasiegers liegen lange zurück. Trotz seiner bald 45 Jahre macht der Schweizer aber weiter - sagt sein Trainer.

Berlin (dpa) – Der viermalige Skisprung-Olympiasieger Simon Ammann will nach Aussage des Schweizer Cheftrainers Bine Norcic seine Karriere trotz seines Alters fortsetzen. «Simon macht weiter. Ich werde mit ihm die neue Saison planen», sagte Norcic der Schweizer Zeitung «Blick».

Ammann, der am 25. Juni 45 Jahre alt wird, hatte im vergangenen Sommer seine achte Olympia-Teilnahme nach wenig überzeugenden Leistungen verpasst. Zudem war er in den B-Kader des Schweizer Verbandes Swiss-Ski gerutscht. Mittlerweile steht er wieder im A-Kader. «Er ist sehr motiviert. Ich bin überzeugt, dass wir im Sommer weitere Schritte nach vorne machen können», meinte Norcic.

Ammann selbst schweigt noch

Ammann selbst hat sich bislang nicht zu seinen Zukunftsplänen geäußert. Im kommenden Winter würde er in seine 30. Weltcup-Saison starten. Seine größten Erfolge liegen schon einige Jahre zurück. Bei den Olympischen Spielen 2002 gewann er ebenso wie 2010 jeweils Gold von der Normalschanze und der Großschanze. 2007 wurde er Weltmeister von der Großschanze, 2010 Skiflug-Weltmeister.