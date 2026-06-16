Ramona Hofmeister ist die erfolgreichste deutsche Snowboarderin der vergangenen Jahre. Nun aber wird die 30-Jährige zumindest einmal pausieren. Der Grund ist ein «kleines Winterwunder».

München (dpa) – Snowboard-Ass Ramona Hofmeister ist schwanger. Das teilte die 30-Jährige in einem Instagram-Beitrag mit. Auf einem Foto ist Hofmeister mit einem Babybauch zu sehen, auf dem Schäferhündin Chili liegt. Auf einem anderen Foto mit der Hündin hält Hofmeister mit ihrem Partner zwei Ultraschallbilder in die Kamera. Dazu schrieb sie «Our little winter wonder is on the way», was übersetzt «Unser kleines Winterwunder ist auf dem Weg» heißt.

Bronze bei Olympia 2018

Hofmeister ist die erfolgreichste deutsche Snowboarderin der vergangenen Jahre. 2018 in Pyeongchang gewann sie Olympia-Bronze im Parallel-Riesenslalom. Welche Auswirkungen die Schwangerschaft auf ihre Karriere haben wird, bleibt offen. In dem Instagram-Beitrag äußerte sich die Ausnahme-Snowboarderin dazu nicht.

Im vergangenen Winter musste Hofmeister nach einer erlittenen Sprunggelenkfraktur um die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Italien bangen. Die Bayerin kämpfte sich zurück, schied allerdings im Viertelfinale aus und verpasste somit die erhoffte Medaille.