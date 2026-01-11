Star-Tenor Andrea Bocelli tritt bei Olympia-Eröffnung auf

Wenn am 6. Februar die Olympischen Winterspiele eröffnet werden, treten mehrere hochkarätige Gäste auf. Neben Mariah Carey ist nun ein weiterer großer Name bekanntgeworden.

Mailand (dpa) – Der italienische Star-Tenor Andrea Bocelli wird bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo auftreten. Bocelli sei eine «der weltweit bekanntesten Stimmen der internationalen Kunstszene und Symbol italienischer Exzellenz in der Welt», hieß es vonseiten der Organisatoren knapp einen Monat vor der großen Show. Am 6. Februar werden die Winterspiele offiziell eröffnet.

Bei dem Auftritt des 67 Jahre alten Italieners handele es sich um eine Gelegenheit, die Winterspiele «durch unser italienisches musikalisches Erbe zu erzählen, das weltweit bekannt und geschätzt ist», teilten die Olympia-Organisatoren weiter mit. Bocelli trat im olympischen Kontext zuletzt bei der Abschlussfeier der Winterspiele in Turin 2006 auf.

Die Organisatoren setzen bei der Eröffnungsshow auf ein Aufgebot prominenter Gäste. Angekündigt ist bereits US-Sängerin Mariah Carey. Sie war der erste prominente Name, der für die Auftaktshow bekanntgegeben wurde. Als erster italienischer Topstar wurde vor gut einer Woche die Sängerin Laura Pausini angekündigt. Pausinis Auftritt verkörpere «auf authentische Weise das Konzept der Harmonie, das zentrale Element der Eröffnungsfeier», hieß es.