Das deutsche Team kommt zum Start in den Winter überhaupt nicht in Schwung. Selbst eine Skisprung-Legende ist ratlos.

Ruka (dpa) – Die deutschen Skispringer haben beim Weltcup im finnischen Ruka ihr nächstes Debakel erlebt. Olympiasieger Philipp Raimund schied genau wie der 20 Jahre alte Max Unglaube bereits nach dem ersten Durchgang aus. Felix Hoffmann und Ben Bayer waren schon in der Qualifikation gescheitert.

Bester Springer aus dem Team des neuen Bundestrainers Andreas Mitter war Andreas Wellinger. Der 31-Jährige belegte mit Sprüngen auf 138 und 132,5 Meter allerdings auch nur den 21. Platz. Pius Paschke, der es als einziger weiterer Deutscher in den zweiten Durchgang der besten 30 Springer schaffte, landete auf Rang 22. Der 36-Jährige hatte Probleme mit einer Erkältung und sprang laut Mitter quasi «aus dem Bett raus».

Hannawald: «So in eine Saison zu starten, ist schon arg»

Den Sieg sicherte sich der Österreicher Stephan Embacher mit Sprüngen auf 145 und 143 Meter. Der 20-Jährige gewann vor dem Schweizer Sandro Hauswirth, der es erstmals im Weltcup auf das Podium schaffte, und dem Norweger Marius Lindvik. Die Deutschen waren wie schon beim Saison-Auftakt im norwegischen Lillehammer im Kampf um die Podestplätze ganz weit weg davon, konkurrenzfähig zu sein. Damals war Raimund noch der stabilste deutsche Springer gewesen.

«Ich habe es so noch nie erlebt», sagte Skisprung-Legende Sven Hannawald zum Start in den Winter in der ARD. «So in eine Saison zu starten, ist schon arg. Speziell auch mit einem neuen Bundestrainer ist das schon unglücklich.»

Mitter selbst blieb bei seiner Analyse sehr sachlich. Zu Raimund, der bei den vergangenen Winterspielen noch Gold gewonnen hatte, und nur 128,5 Meter weit sprang, sagte er: «Er ist nicht ganz bei sich geblieben.» An seinem 45. Geburtstag kündigte Mitter noch am Abend eine eingehende Analyse an. «Das wird noch ein intensiver Abend werden», sagte er, erklärte jedoch auch: «Es geht nichts von heute auf morgen.»