Für die deutschen Skispringer heißt es schon nach dem ersten Weltcup: Es kann nur besser werden. Zum Abschluss des Wochenendes in Norwegen schafft es nur einer in den zweiten Durchgang.

Lillehammer (dpa) - Nicht einmal der Fußball kann bei Bayern-Fan Andreas Wellinger derzeit für Aufmunterung sorgen. «Die haben auch nur 1:1 gespielt und wieder einen Verletzten», stellte der Skisprung-Olympiasieger von 2018 mit Blick auf das Remis der Münchner gegen den 1. FC Köln und den monatelangen Ausfall von Weltfußballer Harry Kane ernüchtert fest.

Für Wellinger war nicht nur der Bundesliga-Spieltag, sondern vor allem auch das eigene Sport-Wochenende frustrierend. Der 31-Jährige präsentierte sich beim Saisonstart nicht konkurrenzfähig - genau wie die meisten seiner Teamkollegen.

Wellinger: «Einfach nicht mein Anspruch»

«Ich bin sicher nicht in der Topform, wie ich es gerne sein würde. Aber dass ich in der Quali ausscheide, ist einfach nicht mein Anspruch», sagte Wellinger im ZDF zur verpassten Qualifikation für den ersten Einzelwettkampf der Saison am Samstag.

Tags darauf schaffte er es im norwegischen Lillehammer dann zwar in den Wettbewerb. Ein Sprung auf 115,5 Meter reichte aber nicht für den zweiten Durchgang. Wellinger belegte beim Sieg von Lokalmatador Kristoffer Eriksen Sundal Rang 41. «Es ist mit wenig Energie und verkrampft und das fliegt halt dann schlecht», stellte Wellinger fest.

Das Problem für die deutsche Mannschaft: Auch bei Wellingers Teamkollegen lief der Winter-Auftakt sehr ernüchternd. Von den Podestplätzen war das Team des neuen Bundestrainers Andreas Mitter sehr weit entfernt.

Bundestrainer Mitter: «Das ist enttäuschend, keine Frage»

Am Sonntag schaffte es Philipp Raimund als einziger Adler des Deutschen Skiverbands (DSV) in den zweiten Durchgang der besten 30 Athleten. «Das ist enttäuschend, keine Frage. Das war wirklich ein Durchgang eigentlich zum Vergessen», sagte Mitter nach den ersten 50 Sprüngen.

Mit Flügen auf 129,5 und 136,5 Meter blieb auch Raimund weit unter seinen Möglichkeiten. Beim Olympiasieger stand am Ende Platz 20 auf der Ergebnisliste. Zumindest der zweite Sprung gab etwas Anlass zur Hoffnung. Tags zuvor war Raimund mit Rang 15 der beste aus dem DSV-Team gewesen.

Bei den Frauen schafften es am Samstag Selina Freitag als Achte und Agnes Reich als Zehnte in die Top Ten. Am Sonntag war Freitag als 13. die stärkste Springerin. Der Rückstand auf die Top Drei war aber auch mit den Springerinnen riesig.

Schon zu Beginn der Saison zeigt sich: Wollen die Deutschen bis zur Vierschanzentournee rund um den Jahreswechsel, bei der in diesem Jahr erstmals auch die Frauen dabei sind, konkurrenzfähig werden, müssen sie mächtig aufholen. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen scheint vor allem die Konkurrenz aus Norwegen und Österreich weit enteilt.

Wellinger: «Weiß, wie schnell es im Skispringen oft gehen kann»

Wellinger kennt das Gefühl, sich heranarbeiten zu müssen. «Vor einem Jahr hat es schlussendlich bis Ende Januar/Anfang Februar gedauert, bis ich wieder reingekommen bin», sagte er. «Da weiß ich, dass ich jetzt definitiv besser aufgestellt bin vom ganzen Setup her, vom Gefühl, das ich auf der Schanze wieder hinbringe.»

Wellinger glaubt zu wissen, was er zu tun hat. Auch die Zusammenarbeit mit Mitter, den er bereits als Heimtrainer kennt, soll ihm helfen. Dabei hebt Wellinger die menschliche Art des 44 Jahre alten Österreichers hervor: «Wir kennen uns lange. Er weiß, hinter jedem Athleten, der einen Fehler macht, steckt ein Mensch, wo Gedanken und Emotionen mit dabei sind.» Verständnis und Einfühlungsvermögen kann er derzeit gut gebrauchen.

Mut macht Wellinger auch der Weltcup-Kalender und die kommende Station in Finnland. «Nächste Woche in Kuusamo ist eine Schanze, die mir ein bisschen mehr taugt. Da freue ich mich schon drauf», sagte er. «Ich weiß, wie schnell es im Skispringen oft gehen kann.»