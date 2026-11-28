Für ganz vorne reicht es bei den deutschen Skispringerinnen derzeit nicht. Zwei schaffen es immerhin unter die besten zehn Athletinnen. Den Sieg sichert sich eine Lokalmatadorin.

Hinzenbach (dpa) – Die deutschen Skispringerinnen warten auch nach dem dritten Einzelweltcup der Saison weiter auf ihren ersten Podestplatz. Luisa Görlich belegte auf der Normalschanze im österreichischen Hinzenbach als beste Athletin aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin den sechsten Platz. Die 27-Jährige sprang 88 und 85,5 Meter weit. Zweitbeste Deutsche wurde Agnes Reisch auf Rang acht. Selina Freitag wurde Zwölfte.

Den Sieg sicherte sich die Österreicherin Lisa Fettner mit Sprüngen auf 90,5 und 90 Meter. Die 25-Jährige gewann vor der Slowenin Nika Prevc und der drittplatzierten Norwegerin Anna Odine Strøm.