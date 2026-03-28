Katharina Schmid steht beim Saisonfinale in Slowenien im Fokus. Die über Jahre hinweg prägende Figur des deutschen Frauen-Skispringens verabschiedet sich emotional.

Planica (dpa) – Skispringerin Katharina Schmid hat mit großen Emotionen ihre erfolgreiche Karriere beendet. Die 29-Jährige belegte beim Sieg der slowenischen Lokalmatadorin Nika Prevc im Skifliegen von Planica zwar nur den 13. und damit letzten Platz, ihre Freude konnte das aber nicht trüben.

Schmid strahlte nach ihrer Landung. Teamkollegen, Familie, Freunde und weitere Weggefährten empfingen sie im Auslauf, trugen T-Shirts mit dem Aufdruck «Danke Katha» und verpassten der 19-maligen Weltcup-Siegerin eine Sektdusche. Statt Bundestrainer Heinz Kuttin hatte vor ihrem letzten Sprung Schmids Bruder das kleine Fähnchen als Startsignal geschwungen.

«Geil» fühle sich dieser Abschied an, sagte Schmid dem ZDF. «Schöner hätte ich es mir nicht vorstellen können.» Sie hatte sich vorgenommen, das letzte Springen ihrer Laufbahn nur noch zu «genießen». Besonders dankbar sei sie dafür, dass sie nie schwer verletzt gewesen sei, erklärte die Allgäuerin. Sie plane nun, Nachwuchstrainerin in Oberstdorf zu werden, kündigte sie an.

Drama bei letzten Olympischen Spielen

Schmid prägte das deutsche Frauen-Skispringen über rund ein Jahrzehnt wie niemand sonst. Sie gewann unter anderem sieben WM-Goldmedaillen – drei davon 2023 in Planica. Dazu holte sie 2018 und 2022 jeweils Olympia-Silber auf der Normalschanze. Einzig olympisches Gold blieb ihr verwehrt.

Bei den Winterspielen in Italien im Februar trug die Athletin vom SC Oberstdorf die deutsche Fahne, erlebte dann allerdings ein sportliches Drama. Auf der Großschanze ereilte sie bereits nach dem ersten Durchgang das Aus.