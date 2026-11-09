Ema Klinec hat den Aufschwung des Skispringens bei den Frauen miterlebt und mitgeprägt. Kürzlich gewinnt die Slowenin noch den Sommer-Grand-Prix. Nun trifft sie eine unerwartete Entscheidung.

Ljubljana (dpa) – Vor wenigen Wochen feierte sie noch einen großen Erfolg, jetzt ist unerwartet Schluss: Sloweniens Skisprung-Star Ema Klinec hat kurz vor der Wintersaison überraschend ihren Rücktritt erklärt. «Schon vor zwei Jahren habe ich darüber nachgedacht, habe dann aber meine Karriere fortgesetzt. Doch jetzt ist es wirklich vorbei», sagte die 28-Jährige, 2021 in Oberstdorf Weltmeisterin von der Normalschanze, bei einer Pressekonferenz in Ljubljana. Viele Menschen hätten nichts von ihrer Entscheidung gewusst, sie hatte sich auch auf den Wintersaisonauftakt vorbereitet, am Ende gaben aber «mehrere Faktoren» den Ausschlag für ihre kurzfristige Entscheidung, wie die Slowenin erklärte.

Klinec hatte kürzlich erst in Klingenthal den Gesamtsieg beim Sommer-Grand-Prix gefeiert und danach von Wettkämpfen im Winter gesprochen. Am 20. November beginnt in Lillehammer die Weltcup-Saison 2026/2027. Genaue Gründe für ihren Entschluss gab sie nicht bekannt. Klinec hat vor kurzem ihr Psychologiestudium abgeschlossen und strebt nun den Master an.

Die Slowenin hatte wegen gesundheitlicher Probleme die vergangene Saison größtenteils verpasst, im Laufe ihrer Karriere hatte sie sich zudem zwei schwere Knieverletzungen zugezogen.

Klinec hielt einst den Skiflug-Weltrekord

«Als ich in Ziri mit dem Skispringen angefangen habe, konnte ich mir nicht vorstellen, wohin mich das Springen führen würde. Heute freue ich mich zu sehen, dass Mädchen, die jetzt anfangen, schon bei ihren ersten Sprüngen von Flügen träumen», sagte Klinec. Vom 19. März 2023 bis zum 17. März 2024 hielt sie mit 226 Metern den Skiflug-Weltrekord der Frauen.

«Ich glaube, dass dies die schwerste Entscheidung ihres Lebens ist, und deshalb bin ich überzeugt, dass sie sie sehr gut überdacht hat», sagte Jurij Tepes, Cheftrainer des slowenischen Frauen-Nationalteams.