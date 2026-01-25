Das sieht man so normalerweise nicht: Ein Skiverlust sorgt für eine Unterbrechung bei der Skiflug-WM. Das Missgeschick hat für den besten Flieger der Welt Folgen.

Oberstdorf (dpa) – Weil Skisprung-Dominator Domen Prevc seine Ski auf der Schanze verloren hat, konnte der Slowene bei der Skiflug-WM im ersten Durchgang nicht fliegen. Während der norwegische Vize-Weltmeister Marius Lindvik im Team-Wettkampf auf sein Startzeichen wartete, flogen die Ski von Prevc an ihm vorbei. Die Ski rutschten zunächst die Heini-Klopfer-Skiflugschanze hinunter, mindestens einer flog auch bis in den Auslauf in Oberstdorf.

Die Szene sorgte für kuriose Bilder, von den Ski getroffen wurde aber niemand. Nach einer mehrminütigen Unterbrechung konnte Lindvik springen. Wenig später war dann klar, dass Prevc im ersten Durchgang nicht mehr an den Start durfte.

Slowenien büßte damit seine Medaillenchancen ein und war nach dem ersten Durchgang Achter. Ein späterer Protest der Mannschaft wurde abgelehnt. Es ging kurios weiter: Prevcs Teamkollege Timi Zajc ging zu Beginn des Finals zunächst von der Schanze. Es hieß zunächst, dass die Slowenen nicht mehr starten würden. Dies war jedoch ein Missverständnis, wie im Funkverkehr zu hören war – wenig später startete Zajc den zweiten Durchgang.

Materialchef des Weltverbands: «Seit Jahrzehnten nicht erlebt»

Prevc habe die Ski an ein Zelt gelehnt, von dort hätten sie sich selbstständig gemacht, sagte Andreas Bauer, Materialchef des Weltverbands Fis, in der ARD. Es sei Eigenverschulden des Slowenen gewesen. Im zweiten Durchgang dürfe Prevc wieder starten, er habe keinen Regelverstoß begangen. «So etwas haben wir seit Jahrzehnten nicht erlebt, das so etwas passiert», sagte der frühere Athlet und Cheftrainer der deutschen Damen.

Vor dem Finale führte Japan vor Österreich und Norwegen. Deutschland lag deutlich hinter den Medaillenrängen auf Platz vier. Am Vortag war Prevc souverän Skiflug-Weltmeister geworden.