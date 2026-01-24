Selina Freitag und Agnes Reisch sind beim Skispringen in Sapporo in die Top Ten gesprungen. Eine Überfliegerin ist wieder vorn.

Sapporo (dpa) – Selina Freitag und Agnes Reisch sind beim Skispringen in Sapporo auf die Plätze fünf und acht gesprungen. Rekordweltmeisterin Katharina Schmidt, 2023 Siegerin in Sapporo, sprang auf Platz 14, Juliane Seyfarth auf Rang 25.

Vor allem im zweiten Durchgang konnte sich Selina Freitag auf der Olympiaschanze von 1972 steigern und landete bei 129,5 Metern. Für den Platz auf dem Podest fehlten der 24-Jährigen 7,1 Zähler, umgerechnet gut vier Meter. Den Sieg holte sich die Slowenin Nika Prevc (279,4 Punkte) vor der Kanadierin Abigail Strate (273,9) und der Norwegerin Anna Odine Strom (260,3).

Prevc stellt Sieg-Rekord ein

Nika Prevc gewann den zwölften Sieg in diesem Winter und baute ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Die Olympia-Favoritin aus Slowenien, die zuletzt in Zao überraschend zweimal nicht gewonnen hatte, sprang beim ersten von zwei Springen auf der Großschanze in Japan auf 129 und 128 Meter. Die 20 Jahre alte Überfliegerin hat nun an 18 verschiedenen Orten gewonnen und stellte damit die Bestmarke der Japanerin Sara Takanashi ein.