Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko sieht bei Minerva Hase und Nikita Volodin noch großes Potenzial. Die 42-Jährige glaubt nach Bronze bei den Winterspielen an weitere Erfolge des Duos.

Mailand (dpa) – Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko hat dem deutschen Duo Minerva Hase und Nikita Volodin nach Bronze bei den Winterspielen in Italien geraten, ihre gemeinsame sportliche Laufbahn fortzusetzen. «Sie sind jung, gesund und haben großes Potenzial. Meine Empfehlung ist klar: weiterlaufen, weiterkämpfen, uns weiter begeistern und etwas Besonderes kreieren», sagte die 42-Jährige in einem Interview von RTL/ntv/«sport.de». Savchenko hatte 2018 im südkoreanischen Pyeongchang Paarlauf-Gold mit Bruno Massot gewonnen.

Hase und Volodin hatten nach dem Olympia-Wettbewerb ihre weitere Zukunft nach der Weltmeisterschaft im März in Prag offengelassen. «Wir werden die Saison beenden, werden ein bisschen den Sommer genießen, ein bisschen freimachen. Ich habe einen Bundeswehr-Lehrgang. Und dann schauen wir, wie es weitergeht, wie lang, in welchem Rahmen», hatte Hase gesagt.

Dass sich das in Berlin trainierende Paarlauf-Duo Zeit mit der Entscheidung lässt, kann Savchenko sehr gut nachvollziehen. «Man ist völlig fokussiert auf diesen Moment, da denkt man nicht schon an die nächsten Schritte. Aber die beiden haben noch viele Jahre vor sich», äußerte die gebürtige Ukrainerin.