Die deutschen Skispringer kommen in Lillehammer nicht so gut in die Saison wie erhofft. Ein Olympiasieger verpasst sogar die Qualifikation fürs Einzelspringen am Samstag.

Lillehammer (dpa) - Ohne Podest-Chance im Mixed, Andreas Wellinger in der Qualifikation sogar ausgeschieden: Die deutschen Skispringer sind schwach in die Saison gestartet. Im ersten Weltcup mit dem neuen Männer-Bundestrainer Andreas Mitter belegten Agnes Reisch, Philipp Raimund, Selina Freitag und Pius Paschke im Team nur den fünften Platz. Über den Sieg freute sich das norwegische Team. Die Gastgeber gewannen in Lillehammer souverän vor Japan. Auf Rang drei landeten die Österreicherinnen und Österreicher.

«Der heutige Tag war sicher nicht der Einstieg, den wir uns erwartet haben», sagte Mitter im ZDF. Frauen-Bundestrainer Heinz Kuttin sah das ähnlich: «Da stellen wir uns mehr vor und da wird auch mehr kommen.» Im Kampf um die Podestplätze war Deutschland schon frühzeitig abgeschlagen.

Raimund sieht positive Tendenz

Der weiteste Sprung gelang der Norwegerin Gyda Westvold Hansen mit einem Satz auf 141 Meter. Olympiasieger Raimund landete nach 125 und 124 Metern. Der 26-Jährige gab sich zuversichtlich, im Einzel an diesem Samstag (16.50 Uhr/ZDF und Eurosport) weiterzukommen.

«Ich habe mir jetzt langsam das Gefühl erarbeitet, dass ich morgen dann besser dastehe», sagte er. Die Goldmedaille von den Winterspielen in Italien setze ihn nicht zusätzlich unter Druck. «Ich weiß, dass ich es erreicht habe. Und ich weiß, dass ich es kann. Das nehme ich als Schwung mit», sagte Raimund.

Zwangspause für Wellinger

Schon vor dem Mixed-Wettbewerb ging es für die Athletinnen und Athleten um die Qualifikation für die Einzel am Folgetag. Andreas Wellinger muss dann zuschauen. Der Olympiasieger von 2018 sprang nur 108 Meter weit. Als 55. verpasste er damit den Wettkampf der besten 50 Springer. Stärkster Deutscher war Paschke auf Rang 14. Neben dem 36-Jährigen sind Raimund, Felix Hoffmann und Youngster Max Unglaube dabei.